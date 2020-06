Puntt sigla un accordo commerciale con Aquarius AI

La società di tecnologia di acquisizione dei consumatori, Aquarius AI ha firmato una lettera di intenti per stipulare un accordo commerciale con RPGG Media , proprietario e gestore della piattaforma di scommesse Esports con sede nel Regno Unito, Puntt .

L’accordo di licenza proposto fornirà ad Aquarius AI diritti esclusivi per la piattaforma Puntt in Canada, nonché diritti non esclusivi per altre regioni del mondo, compresi gli Stati Uniti. Aquarius AI utilizzerà la sua “tecnologia proprietaria per alimentare l’acquisizione dei clienti” e spera di dare valore al mercato delle scommesse Esport in Nord America

Puntt, lanciato ufficialmente a marzo , è una piattaforma di scommesse con licenza britannica che consente agli utenti di scommettere l’uno contro l’altro, piuttosto che contro le probabilità definite da un bookmaker. Con questo sistema, gli utenti possono scommettere su singoli giocatori in mercati esotici come la maggior parte delle uccisioni. Attualmente, la piattaforma supporta pool di scommesse per Counter-Strike: Global Offensive, con piani per la League of Legends e altri importanti titoli di Esport più avanti nel corso dell’anno.

Phill Adams, CEO di Puntt , ha commentato la partnership in un comunicato:

RPGG Media è guidato dal desiderio di offrire ai fan degli Esport una piattaforma sicura, giusta e ben regolata per scommettere sui tornei che amano. Siamo lieti di lavorare con Aquarius per portare la nostra piattaforma a molti altri nella comunità di Esports. L’esperienza di marketing online di Aquarius ci aiuterà a far crescere il nostro pubblico e ad aumentare la scelta dei clienti in un mercato attualmente dominato dai bookmaker.

Il 15 giugno, Aquarius AI ha annunciato l’intenzione di riposizionare la società e la sua tecnologia di acquisizione dei clienti per dare priorità agli Esport prima di attaccare l’ambiente di scommesse più ampio. Il nuovo modello di business ha acceso l’assunzione dell’imprenditore del gioco d’azzardo Graham Martin, fondatore di Bonne Terre Ltd, meglio noto come Sky Bet; Martin è stato nominato Presidente di Aquarius AI e entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione per guidare la carica dell’azienda nelle scommesse sugli Esport.

Martin ha anche parlato dell’accordo: