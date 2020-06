Robotics Notes Double Pack: pubblicato il character trailer

Nelle ultime ore Spike Chunsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Robotics Notes Double Pack, visual novel sviluppata da 5pb. Il filmato in questione, che potete vedere in fondo alla notizia, fa una panoramica sui personaggi, i membri del Robot Club.

Il gioco in questione contiene al suo interno due titoli, Elite e DaSH, che arrivano per la prima volta in occidente in questo pack, che sarà disponibile su PC/ Steam (in digitale), PlayStation 4 e Nintendo Switch (per entrambe anche la versione fisica) a partire dal 16 ottobre 2020.