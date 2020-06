Ratchet & Clank Rift Apart: nuovo trailer d’approfondimento

Poco fa Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo filmato sul prossimo gioco di Insomniac Games, Ratchet & Clank: Rift Apart, che approfondisce alcune caratteristiche del gioco.

A parlare, nel video, c’è il creative director Marcus Smith, che spiega come il gioco è stato creato da zero per PlayStation 5. La storia del gioco vedrà un arci-nemico che provoca fratture spazio-temporali in tutto il mondo.

La potenza della PS5 influenza il numero di oggetti visualizzati, i nemici, gli effetti e tutto è “di più, di più, di più” rispetto ai capitoli precedenti. Gli sviluppatori hanno cercato di costruire mondi che “si devono sentire veri” e ciò non sarebbe stato possibile durante le generazioni precedenti, mentre viaggiare attraverso i “rift” non sarebbe stato possibile senza l‘SSD della PS5.

Smith definisce l’SSD come “incredibilmente veloce” e “un incredibile svolta per i giochi” che consente agli sviluppatori di proiettare i giocatori da un luogo all’altro a velocità quasi istantanee. Le schermate di caricamento sono sostanzialmente sparite.

Smith descrive anche il controller DualSense come creato su misura per le armi del gioco, grazie anche alla sua sensazione tattile. Ad esempio, con i grilletti adattivi danno tensione al giocatore mentre usa il fucile Enforcer. Se si preme il grilletto a metà si spara un barile, se si preme fino in fondo, si sparano entrambi e si sente la differenza nella tensione del grilletto stesso.

Si può sentire poi di come l’audio spaziale porta il giocatore “all’interno del mondo” più di quanto non sia mai stato prima.

Lasciandovi al video qui sotto, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.