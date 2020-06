Saint Kotar: primi 10 mila euro su Kickstarter

Qualche giorno fa è arrivato su Kickstarter un progetto da parte di Red Martyr Entartainment, team croato che sta sviluppando un avventura grafiche dalle tinte horror, Saint Kotar. La campagna crowdfuning ha raggiunto i 10.000 euro, ma è ancora distante il primo obiettivo, posto a 39.000.

Il gioco gira intorno ai due protagonisti Benedek Dohnany e Nikolay Kalyakin, mentre provano a cercare le verità dietro ad una serie di macabri omicidi e strani fenomeni nella città di Sveti Kotar (proprio in Croazia). Il titolo, ispirato a classici del genere (Broken Sword, Black Mirror, Gabriel Knght) ma anche autori (Lovecraft, Poe) o film/serie (Twin Peaks, Seven), è in sviluppo su PC, Mac e Linux. Al momento è possibile scaricare il prologo di Saint Kotar direttamente da Steam.