Crash Bandicoot 4 It’s About Time: nuove informazioni in arrivo il 22 Giugno?

Si è sparsa la voce da qualche giorno ormai su quello che potrebbe essere un nuovo capitolo del bandicoot più famoso del mondo dei videogames. Stiamo parlando di Crash Bandicoot It’s About Time. Fin ora abbiamo avuto varie segnalazioni e leak di un fantomatico quarto capitolo, ma nessuna voce ufficiale.

Però è forse presto detto, tant’è che la Toys For Bob, software house dietro lo sviluppo dei remake, ha dichiarato su Twitter qualcosa di molto interessante. Nei leak di questi giorni, la Toys For Bob è rappresentata come sviluppatore e indovinate un pò cosa dice il tweet? Lo studio è pronto a rivelare il suo prossimo titolo nel giorno 22 Giugno, quindi domani. Stando alle varie informaioni giunte sino ad ora, pare esser più che possibile si tratti di un nuovo Crash. Da notare nel tweet l’uso e l’importanza della parola “TIME“. A voi il tweet qui sotto e, rimanete con noi per possibili aggiornamenti!