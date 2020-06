Star Wars Squadrons non avrà microtransazioni

Il creative director di Star Wars Squadrons, Ian Frazier, ha parlato in una recente intervista con Game Informer del suo approccio ai contenuti del titolo. L’uomo ha svelato che, non essendo un live-service ma un gioco a pagamento, Motive Studios ha deciso di non includere microtransazioni e di rendere ogni contenuto sbloccabile solamente giocando. Il motivo è la volontà di creare un’esperienza completa da capo a fondo, con eventuali contenuti extra in futuro ma nessun paywall.

Ecco le dichiarazioni di Frazier:

Con Star Wars Squadrons, stiamo cercando di dire che abbiamo un prezzo di 40 dollari, vogliamo essere generosi verso i giocatori, e vogliamo sia un’esperienza completa. Del tipo, ‘Ci avete dato $40. Ecco un titolo che vi piacerà. Grazie.’ E questo è quanto. […] Non stiamo dicendo che non aggiungeremo mai nulla a pagamento, penso ci sia questa possibilità, ma non la presenteremo sotto forma di live-service.

Con queste parole, il creative director intende dire che Star Wars Squadrons potrebbe ricevere dei DLC in futuro, ma il gioco completo non richiederà la spesa di ulteriori soldi per sbloccare cosmetici o astronavi. Ricordiamo che il lancio del titolo è previsto per il 2 ottobre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con cross-play abilitato fin da subito. Se volete dare un’occhiata al gameplay, fate un salto su questo articolo.