The Last of Us Part II: arrivano gli omaggi degli studi di Sony

Alla fine di una lunga attesa fatta di annunci, rimandi, tensioni, altri annunci e altri rimandi, alla fine ci siamo: The Last Of Us Part II è finalmente arrivato sulle nostre console (a proposito, se volete dare un’occhiata alla nostra recensione, la trovate qui). Per l’occasione, non sono mancati omaggi da numerosi studi di produzione, ed in particolare Sony, che ha dedicato al capolavoro di Naughty Dog diversi artwork provenienti dalle varie sezioni della compagnia sparse in giro per il mondo.

Sony Santa Monica ( God of War, Cory Balrog), Bend Studios, Sucker Punch e Media Molecule hanno tutti postato alcuni lavori sulle loro pagine Twitter per celebrare il lancio del titolo. Tre di loro interpretano Ellie uscire con un altro protagonista dell’ultimo gioco dello studio. Sono tutti abbastanza carini, ma l’opera d’arte animata di Media Molecule è davvero qualcosa di speciale, fra l’altro creata dall’Art Director di Dreams in persona.

Potete dare un’occhiata ai vari lavori alla fine dell’articolo. Nel frattempo, vi ricordiamo che The Last Of Us Part II è disponibile in esclusiva per Playstation 4, e se non lo avete ancora provato, questo è decisamente il momento di farlo.

Congratulations to all of our friends over at @Naughty_Dog on the long-awaited release of #TheLastofUsPartII! Mind if we hitch a ride? #TLOU2 #DaysGone pic.twitter.com/ao71x8yhrr — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) June 19, 2020

“I will never have friends like the ones I have with PlayStation. Jesus, does anyone?” Huzzah my @Naughty_Dog friends. What you have done is nothing short of astonishing. It made me tense, anxious, excited, sad and jealous I didn’t make it. Proud of you.❤️ Image: Luke Berliner pic.twitter.com/izZSeHT3Qu — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) June 19, 2020