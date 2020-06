Injustice Gods Among Us: disponibile gratuitamente fino al 25 Giugno

La combinazione di NetherRealm Studios, lo sviluppatore più noto per la loro serie Mortal Kombat, e i vari supereroi DC Comics è stata una coppia che avrebbe potuto facilmente andare a finire in due soli modi. Per fortuna, ha finito per andare bene, e il connubio ha funzionato molto bene. Injustice 2 ha rappresentato un enorme passo avanti per quel sistema di gameplay, ma tutto è iniziato con Injustice Gods Among Us, titolo che adesso è finalmente disponibile gratuitamente.

Come annunciato direttamente tramite l’account Twitter ufficiale di WB Games , Injustice Gods Among Us è disponibile da ora fino al 25 Giugno a titolo completamente gratuito, per Playstation 4 e PC via Steam. Queste due versioni fanno parte dell’edizione Ultimate, per cui saranno inclusi i DLC. La versione per Xbox invece sarà limitata edizione per 360, anche se dovrebbe comunque essere compatibile con l’attuale generazione.