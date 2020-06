Ratchet & Clank Rift Apart avrà nuovi e vecchi Mondi

Ratchet & Clank Rift Apart è un emozionante ritorno di uno dei franchise più amati di Sony, e sebbene non ne abbiamo visto ancora moltissimo, il potenziale di ciò che dovrebbe essere grazie all’SSD della Playstation 5 è a dir poco eccitante, per per non dire altro. Insomniac Games ha parlato attivamente del gioco sui social media sin dal suo annuncio, lasciando alcuni brevi dettagli qua e là, e l’ultimo in particolare farà piacere a moltissimi fan di vecchia data della serie.

Come ogni nuovo gioco di Ratchet, anche l’ultimo capitolo presenterà, naturalmente, una varietà di nuovi luoghi e pianeti da scoprire, che Insomniac ha evidenziato in un recente tweet. C’è però dell’altro, ed è il fatto che il gioco presenterà anche “versioni di dimensioni alternative di alcune vecchie conoscenze”, in linea con la sua premessa centrale di viaggiare attraverso le spaccature in varie dimensioni. Sembra un’ottima opportunità per fare un nuovo, unico giro su alcune vecchie piattaforme che risulteranno sicuramente familiari.

Di recente, Insomniac ha anche confermato che la misteriosa Lombax femminile vista nel trailer del gioco sarà un personaggio giocabile. Vi ricordiamo infine che Ratchet and Clank Rift Apart è attualmente in fase di sviluppo, e non ha ancora una data di rilascio.