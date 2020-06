Mortal Shell: svelati i requisiti per PC

Mortal Shell ha fatto parlare di sé per essere un action-rpg stile Souls, nel quale saltiamo letteralmente fuori e dentro la pelle dei nostri avversari. Inutile dire che, in un contesto del genere, il gameplay era atteso come estremamente brutale, e stando alla reveal mostrata la scorsa settimana, si è confermato come tale. Era stata data qualche informazione anche circa la versione per PC, ed ora siamo in grado di fare il punto anche sui requisiti necessari per avviare il titolo.

Cominciamo col dire che questa versione sarà un’esclusiva di Epic Games Store, che tra l’altro ha già reso disponibile il listing del titolo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, avrete bisogno come minimo di un Intel Core i5-4590 o un AMD FX 8350 con 8 GB di RAM e NVIDIA GTX 970 o AMD Radeon R9 290. Per quanto raccomandato, è un discreto aumento fino a Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 con 16 GB di RAM e NVIDIA GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56. E, ovviamente, assicuratevi di avere 40 GB liberi.

Mortal Shell sarà disponibile comunque per PlayStation 4 e Xbox One, con il beta test che avrà inizio dal 3 Luglio.