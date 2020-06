Playstation 5: Horizon Forbidden West e Resident Evil Village i più cercati su Google

Nel reveal di Playstation 5 non hanno mancato l’appuntamento titoli di grosso calibro. Ci sono stati annunci per tutti, dai grandi ai piccoli gamer, tra indie e tripla A. Alcuni tra questi però hanno avuto una maggiore attenzione, ad esempio Horizon Forbidden West e Resident Evil Village.

Secondo Google Trends infatti, troviamo una piccola classifica di ricerca riguardo sia le esclusive che i multipiattaforma (annunciati alla presentazione) maggiormente cercati su Google. Horizon Forbidden West prende la prima posizione tra le esclusive, sopra Marvel’s Spider-Man Miles Morales, il remake di Demon’s Souls, Gran Turismo 7 e Project Athia.

Mentre, sul fronte dei multipiattaforma, troviamo in prima posizione Resident Evil Village, seguito da Hitman 3, Pragmata, Little Devil Inside e Bugsnax. A quanto pare quindi, potremmo dire che il titolo targato Guerrilla Games e quello Capcom sono i titoli che più hanno attratto l’utenza. Torna un pò strano però che non vi sia alcuna traccia di un Ratchet & Clank Rift Apart. Qui sotto potete dare un occhiata ai tweet che mostrano la classifica relativa a Playstation 5.