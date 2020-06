Marvel’s Avengers: uno screenshot svela la skin casual per Thor

Negli ultimi mesi non ci sono state moltissime novità riguardo Marvel’s Avengers e Crystal Dynamics non è del tutto propensa a far vedere ancora altro del proprio prodotto. La piattaforma principale su cui pubblicano maggiormente è Twitter e recentemente è arrivato qualcosa di nuovo.

Ciò che lo studio di sviluppo ha pubblicato, è uno screenshot in cui è possibile vedere Thor con quella che sembra essere una skin casual: difatti il dio del tuono non ha il suo solito outfit con tanto di mantello, ma ha anzi dei vestiti assolutamente normali.

Non è il primo screen che vediamo, difatti altre immagini sono state pubblicate sull’account della software house con altri outfit per la squadra di supereroi, come anche la stanza di Kamala Khan.

Con il tweet dello screenshot, vi è anche un breve testo che annuncia novità sulla storia con uno streaming, che si terrà il 24 Giugno, da parte di War Table ed inoltre dovremmo assistere ad un gameplay cooperativo. Ricordiamo che Marvel’s Avengers uscirà su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia il 4 Settembre.

God of Thunder! Prince of Asgard! Volunteer?

Find out what Thor is up to in the Marvel's Avengers WAR TABLE on June 24 at 10:00 AM PDT! Screenshot snapped by our friends @PlayStation on PS4. pic.twitter.com/fcWUdiVAi2

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 20, 2020