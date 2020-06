FIFA 21 debutterà su Switch con la Legacy Edition

Durante l’EA PLAY Live 2020 è stato mostrato, tra i vari titoli, anche il nuovo FIFA 21. Seppur con un breve trailer, le informazioni sono poi arrivate dalla stessa EA, come potete leggere qui. In questa serie di informazioni, non figura però la versione per Nintendo Switch. Comunque i possessori della console di casa Nintendo possono stare tranquilli: il nuovo gioco di calcio targato EA è in arrivo anche per quest’ultima, ma con una “piccola” variazione. Electronic Arts ha fatto sapere, riguardo tale versione, che non arriverà nella Standard Edition, bensì sottoforma di Legacy Edition, ovvero la stessa forma che ebbe FIFA 20 sempre su Nintendo Switch.

La Legacy Edition è principalmente un grosso update del titolo calcistico ma solo riguardante le varie squadre ed altre cose più di dettaglio. Le meccaniche o per meglio riassumere, l’intero sistema resterà tale e quale al precedente gioco (in questo caso FIFA 20). Sempre stando alle parole di EA, avrà però una “nuova presentazione”, ciò significa un nuovo set di menù. FIFA 21 verrà rilasciato il 9 Ottobre sulle console current-gen e beneficerà di un upgrade gratuito sulle console next-gen.