The Last of Us Part II: Neil Druckmann conferma di non essere presente nel gioco

The Last of Us Part II è al centro del ciclone a causa di una serie di critiche che stanno arrivando da ogni fronte. Il titolo sta ricevendo un review bombing con le accuse più assurde: tra queste ne è presente una assai bizzarra, con gli utenti che accusano Neil Druckmann di essere presente nel suo gioco.

In molti infatti hanno trovato somiglianze tra il game director e il personaggio di Manny, affermando addirittura che si tratterebbe di una trovata di Druckmann per potersi scagliare contro uno dei personaggi presenti nel gioco da lui detestati. A stemperare il tutto ci ha pensato lo stesso Neil, che su Twitter ha non soltanto confermato che Manny non è interpretato da lui, ma ha svelato anche il nome dell’attore che ha dato vita al personaggio. Dunque, un’altra delle tante accuse gratuite verso il capolavoro di Naughty Dog è stata finalmente smontata.