Lord of the Rings Online: i giocatori hanno commemorato Ian Holm

Ian Holm, il celebre attore che ha dato il volto a Bilbo Baggins nella trilogia cinematografica de’ Il Signore degli Anelli, è purtroppo passato a miglior vita alcuni giorni fa. Egli però non è morto per sempre, perché è rimasto nei cuori di tutti i fan, soprattutto in quelli degli utenti dell’MMORPG Lord of the Rings Online (LOTRO).

I giocatori hanno deciso di commemorare l’attore omaggiandolo all’interno del gioco con una veglia ai piedi di Bilbo, che nel gioco si trova nel Salone del Fuoco nell’Ultima Casa Accogliente (Gran Burrone). Come testimonia un video (in calce alla notizia), centinaia di persone si sono recate al cospetto dell’NPC per rendere omaggio. Oltre a ciò, in molti si sono invece recati nella Contea per far visita alla dimora dello Hobbit.

Infine, il team di sviluppo di LOTRO ha deciso di estendere il compleanno di Bilbo fino al 23 giugno, mentre il Festival Primaverile durerà fino al 29 giugno.