The Last of Us Part II guadagna la vetta della classifica inglese

The Last of Us Part II ha debuttato al primo posto nella classifica di vendita inglese della settimana appena stilata, stabilendo anche molti record e diventando il miglior lancio del 2020. Il titolo di Naughty Dog ha venduto più di Animal Crossing: New Horizons, piazzando al lancio il 40% di copie in più rispetto al gioco di Nintendo. Inoltre, è il titolo PlayStation 4 che ha venduto più unità durante la sua settimana di debutto (superando dell’1% le performance di Unchared 4, altro gioco di Naughty Dog).

Parlando del confronto diretto con il suo predecessore, Part II ha venduto il 73% di copie in più al lancio dispetto al primo The Last of Us. Le critiche e le accuse ricevete dal gioco non hanno frenato le vendite, a dimostrazione che sono arrivate da coloro che non sono in possesso di una copia del titolo o di una PlayStation 4. Al secondo posto della classifica UK troviamo Ring Fit Adventure, mentre FIFA 20 chiude il podio in terza posizione. Ecco la top 10:

The Last of Us Part II Ring Fit Adventure FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto 5 Minecraft: Nintendo Switch Edition 51 Worldwide Games Pokémon Shield Star Wars Jedi: Fallen Order