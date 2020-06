The Last of Us: il director della serie TV ha adorato il sequel

The Last of Us Part II non è solo l’ennesimo titolo di successo di Naughty Dog: l’opera ha alzato un vero e proprio polverone di dibattiti e confronti, tra voti perfetti e opinioni più che negative, a cui lo stesso Neil Druckmann ha preso parte. A tessere altre lodi è stato nientemeno che Craig Mazin, lo sceneggiatore e producer della serie TV di HBO ispirata all’universo di The Last of Us, che su Twitter ha sottolineato il suo amore per il gioco. Ecco le sue parole:

Ho già condiviso la mia opinione, ma lo dirò di nuovo. (The Last of Us Part II) è uno dei migliori titoli che abbia mai giocato, sono alla mia seconda partita ora ed è ancora più gratificante della prima. Un traguardo notevole in narrativa, costruzione dei personaggi e tema centrale.

C’è poco da commentare a riguardo: Mazin è entusiasta del lavoro di Naughty Dog, e speriamo che questa passione scaturisca anche nella produzione della serie TV. Ricordiamo che il gioco ha già scalato le classifiche per diventare il più venduto di questa settimana (e probabilmente lo rimarrà per altre ancora), nonostante il feroce review bombing su Metacritic. Se siete curiosi di conoscere la nostra opinione su questo controverso e discusso titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione.