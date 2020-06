The Last of Us Part II: si possono aprire le casseforti con il suono

Avete presente le classiche scene dei film criminali in cui il ladro riesce a indovinare il codice esatto di una serratura poggiandoci l’orecchio sopra e ascoltando il rumore prodotto dal meccanismo? Probabilmente avete pensato che si tratta di un’assurdità (e non avete tutti i torti), tuttavia è saltato fuori che è possibile utilizzare lo stesso metodo per azzeccare la combinazione delle casseforti in The Last of Us Part II. Una trovata niente male da parte di Naughty Dog.

Alcuni giocatori hanno infatti scoperto che i numeri giusti producono un ‘tick’ leggermente diverso da quello dei valori sbagliati. È molto difficile da notare e richiede l’utilizzo delle cuffie, ma con un buon udito è possibile azzeccare il codice corretto solo tramite il suono. In questo modo, non dovrete più esplorare appartamenti e angoli alla ricerca di indizi e password. Fate attenzione, però: dopo aver ruotato una ventina di numeri, Ellie eseguirà un’animazione per sistemare il polso. Quest’ultima provoca un rumore che potrebbe portarvi fuori strada.

The Last of Us Part II è disponibile ora su PlayStation 4. Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo della discussa opera di Naughty Dog, vi rimandiamo alla nostra recensione.