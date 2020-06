Rainbow Six Siege: trapelato un video dei nuovi operatori

Come gli appassionati già sapranno, la terza stagione dell’Anno 5 di Rainbow Six Siege sta soffrendo di continui leak, che incessantemente svelano i nuovi contenuti prima del previsto. Al centro dell’attenzione, nelle ultime ore, c’è un breve video che mostra i due nuovi operatori in arrivo, già trapelati in rete negli scorsi giorni, e un veloce sguardo alle loro abilità. Tutto corrisponde a quanto sostenuto dai precedenti rumor, quindi possiamo presupporre che si tratti di vero materiale e non di una messinscena.

In base a quanto mostrato nel video, possiamo vedere che il primo dei due operatori, proveniente dall’universo di Splinter Cell, è in grado di piazzare telecamere sulle pareti. Queste sono in grado di osservare i dintorni e sparare anche un proiettile da 5 danni. Il secondo soldato, invece, è in grado di spaccare i muri fragili con la sola forza del suo braccio prostetico. È stato inoltre presentato un nuovo gadget, in grado di forare il pavimento e dare la possibilità ai giocatori di sorprendere gli avversari al piano di sotto. Ovviamente tutto questo potrebbe cambiare prima del lancio della terza stagione di Rainbow Six Siege, considerando che si tratta solo di un leak e non di informazioni confermate dallo sviluppatore.