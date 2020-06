Summer Game Fest: previsti altri annunci oggi, oltre a Crash Bandicoot 4

Oggi è un grande giorno per gli appassionati di Crash Bandicoot: alle 17 avremo infatti il reveal ufficiale del quarto capitolo principale della serie, intitolato It’s About Time. Abbiamo già potuto osservare alcune immagini dal trailer, che però non sono che un assaggio del materiale che verrà mostrato nelle prossime ore. Intanto, però, il Summer Game Fest è intervenuto per ricordarci che il marsupiale arancione non sarà l’unico ospite di questa giornata, dato che altri annunci seguiranno (o precederanno) questo.

Secondo quanto segnalato in un tweet nelle ultime ore, la diretta includerà anche il ritorno di ALF, un popolare personaggio dell’omonima serie televisiva che è approdato anche nel mondo dei videogiochi grazie a Sega. Ci sarà inoltre qualche sorpresa per il Day of the Devs di giugno. Possiamo quindi aspettarci una diretta ben più estesa del semplice reveal del nuovo Crash Bandicoot, e potete stare certi che noi di GamesVillage saremo in prima linea per condividere con voi ogni novità del Summer Game Fest.