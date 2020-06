Samurai Shodown: nuovo DLC verrà annunciato domani

Il revival del guerriero in katana e sandali creato dalla SNK, ovvero Samurai Shodown, sembra star riscuotendo un discreto successo. Il titolo è stato finalmente pubblicato su praticamente ogni piattaforma esistente, e ovviamente non sono mancati numerosi DLC pubblicati dopo l’uscita del gioco.

A proposito di DLC, è stato da poco annunciato via Twitter che domani verrà presentato un nuovo personaggio al New Game + Expo. Non è stato detto nulla su una nuova stagione, quindi sembra che questo sarà potenzialmente un personaggio ospite indipendente. Potrebbe anche essere un normale Shodown Samurai, dal momento che il roster è enorme di per sé. Non ci resta che attendere domani per avere conferme.