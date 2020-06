One Piece Pirate Warriors 4: prime immagini di Vinsmoke Judge

La Bandai Namco ha pubblicato i primi screenshot del nuovo personaggio, Vinsmoke Judge, disponibile nel nuovo DLC di One Piece Pirate Warriors 4. Ecco quanto dichiarato dalla Bandai Namco:

“Uno dei principali antagonisti di tutto l’arco di Whole Cake Island, Vinsmoke Judge è il Re del Germa Kingdom e il capo della sua ramificazione militare, la Germa 66. Padre di Ichiji, Niji, Sanji, Yonji e Reiju, nonostante il suo enorme corpo è un lottatore molto abile e dotato di una forza colossale. Vinsmoke Judge usa il suo equipaggiamento e le sue armi per infliggere colpi potenziati dall’elettricità. Vinsmoke Judge è l’ultimo personaggio del primo Character Pack e arriverà questa estate. Ogni Character Pack potrà essere acquistato individualmente o attraverso il Character Pass.”

One Piece Pirate Warriors 4 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito.