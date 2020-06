DiRT 5: la modalità Carriera si mostra in nuovo video gameplay

Dopo aver pubblicato un trailer interamente focalizzato su DiRT 5, Codemasters mostra nuovamente alcuni dettagli legati alla Modalità Carriera presente nella produzione racing game, che debutterà nella giornata del 9 ottobre 2020 sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre su Xbox Series X e PlayStation 5 arriverà in un secondo momento, forse al lancio delle suddette console next-gen.

Ebbene, i giocatori possono ammirare non solo quali siano state le migliorie apportate alla produzione, ma anche alcuni aspetti incentrati sulla modalità Carriera, oltre a vedere come si comportano le vetture in gara. Insomma, sicuramente un video che mostra anche le potenzialità tecniche della produzione. A voi come vi sembra?