Hamilton: ecco il trailer del film di Broadway

Gli spettacoli di Broadway, si sa, sono tra i più amati al mondo sia dal pubblico che dagli attori, ma non sono rimasti immuni nemmeno loro alla pandemia di Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. Sembra quindi la mossa più saggia quella di Disney +, che ha deciso di lanciare la versione filmata della produzione originale di Hamilton, in arrivo sulla piattaforma streaming il 3 luglio 2020 in tutto il mondo.

Chiunque sia appassionato di teatro sa che è molto difficile riuscire a rendere sullo schermo la bellezza dell’opera dal vivo, ma questa la versione filmata della produzione originale di Broadway, Hamilton, combina i migliori elementi di teatro dal vivo, del cinema e dello streaming portando questo fenomeno culturale nelle case di tutto il mondo per un’esperienza unica ed emozionante.

“Hamilton è la storia dell’America di un tempo, raccontata attraverso l’America di oggi. Con una colonna sonora che unisce hip-hop, jazz, R&B e Broadway, Hamilton ha ripreso la storia del padre fondatore americano Alexander Hamilton e ha creato un momento rivoluzionario nel teatro – un musical che ha avuto un profondo impatto sulla cultura, la politica e la formazione scolastica. Registrato al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016, il film trasporta il suo pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Con libro, musica e testi di Lin-Manuel Miranda e regia di Thomas Kail, Hamilton è ispirato al libro “Alexander Hamilton” di Ron Chernow e prodotto da Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda e Jeffrey Seller, con Sander Jacobs e Jill Furman come produttori esecutivi. Le riprese sono state prodotte da RadicalMedia.”

Hamilton sarà disponibile dal 3 luglio su Disney+ solo in lingua inglese con sottotitoli in inglese. Il film infatti arriverà in streaming ben 15 mesi prima del debutto previsto al cinema, perciò non è stato ancora possibile completare la traduzione, il doppiaggio e i sottotitoli nelle altre lingue, verranno aggiunti quindi prossimamente.