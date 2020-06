Disponibile su mobile Kingdom Hearts Dark Road

Oggi, Square Enix e Disney hanno annunciato che Kingdom Hearts Dark Road, una nuova storia e un’esperienza unica all’interno del gioco di successo per dispositivi mobile Kingdom Hearts Union χ Dark Road, è ora disponibile per tutti i giocatori tramite un aggiornamento gratuito. Kingdom Hearts Dark Road amplia l’epica avventura per dispositivi mobile e porta i giocatori in un capitolo iniziale della serie Kingdom Hearts, dove dovranno seguire un misterioso Xehanort adolescente sulla strada per diventare lo studioso dell’Oscurità.

Kingdom Hearts Dark Road ha un gameplay intuitivo basato sulle carte e ottimizzato per i comandi touch dei dispositivi mobile. Insieme ad uno Xehanort adolescente, a un giovane Maestro Eraqus e a un cast di nuovi eroi del Keyblade, i giocatori viaggeranno attraverso i mondi Disney più celebri per sconfiggere gli Heartless e scoprire i misteri che circondano il passato di Xehanort.

Di recente, Square Enix e Disney hanno anche annunciato che i fan di Kingdom Hearts che desiderano vivere ancora più avventure potranno presto provare Kingdom Hearts Melody of Memory, ovvero un’emozionante avventura musicale ricolma di canzoni, mondi e personaggi Disney e di Kingdom Hearts che uscirà entro la fine di quest’anno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. I giocatori partiranno per un’avventura musicale ambientata in una nuova storia di Kingdom Hearts, con più di 140 brani e personaggi conosciuti, tra cui Sora, Pippo e Paperino.