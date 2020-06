Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che dal 25 giugno sarebbe stata resa disponibile l’open beta di Crossfire X, fps gratuito che arriverà su PC e Xbox One durante questo 2020. Poco fa Microsoft e Smilegate hanno rilasciato un trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’open beta sarà giocabile questo weekend, dal 25 al 28 giugno, in esclusiva per i possessori di Xbox One con l’abbonamento Xbox Live Gold. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.