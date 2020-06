Crash Bandicoot 4 It’s About Time annunciato, arriverà il 2 ottobre

Crash Bandicoot torna dopo oltre 10 anni sulla scena videoludica con un nuovo capitolo, Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Il titolo, a giudicare dal trailer pieno zeppo di gameplay, manterrà la formula del platform seppur con nuovi elementi come il running, il rail grinding e il rope swinging, unendo nuovi livelli e nuovi mondi per tentare di salvare il multiverso. Si potrà giocare i numerosi livelli con Crash, Coco, Cortex ed altri personaggi del tutto nuovi. Il nuovo gioco riprende la storia da dove era rimasta con Crash Bandicoot Warped.

Cortex avrà un move-set completamente diverso dai bandicoot, usando strumenti che gli permetteranno di cambiare la tipologia di piattaforma davanti a sè. Crash potrà usare i poteri di 4 nuove maschere. Finora gli sviluppatori hanno fatto vedere solo due di queste: la Maschera del Tempo che gli permetterà di rallentare il tempo, appunto, ed un’altra, la Maschera della Gravità che gli darà la possibilità di alterare il comportamento del proprio corpo come se ci si trovasse nello spazio.

A fine video, possiamo anche vedere la data di uscita: il 2 Ottobre ed il titolo sarà disponibile per Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X, con i preordini già disponibili. Avremo la possibilità di affrontare le nuove avventure del bandicoot più famoso del mondo videoludico in una storia tutta da scoprire. Il nuovo titolo della Toys For Bob e Activision offrirà due skin per Crash e Coco per chiunque acquisterà la copia digitale. Vi lasciamo al trailer ufficiale che potete visionare qui sotto e con questo link potrete già collegarvi al portale ufficiale del nuovo Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time fa affidamento sul gameplay di precisione di cui tutti ci siamo innamorati negli anni ’90”, ha detto Paul Yan, Co-Studio Head di Toys for Bob. “Questa nuova epica avventura si estende nello spazio e nel tempo, introducendo nuove modalità di gioco che sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori si divertiranno a padroneggiare. Preparatevi ad innamorarvi di nuovo dei marsupiali mutanti!”