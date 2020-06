Hugh Jackman interpreterà Enzo Ferrari in un nuovo Biopic

Sembra che il regista Michael Mann si stia finalmente preparando per rendere il suo film su Enzo Ferrari una realtà. È stato annunciato lo scorso fine settimana che Hugh Jackman interpreterà il ruolo principale nel film biografico di Mann, che si intitola appunto Ferrari, e punta ad iniziare le riprese nella primavera del 2021. Il cineasta ha cercato di girare questo film da anni, infatti già nel 2015 avrebbe dovuto passare sei mesi a Modena per le riprese, con Christian Bale ad interpretare l’icona delle corse. Poi i problemi di salute dell’attore, che per interpretare i suoi numerosi ruoli ha dovuto guadagnare o perdere grandi quantità di peso in breve tempo, hanno fatto procrastinare la pellicola. Ironia della sorte ha voluto Bale, nei panni di Ferrari, nel film Ford v Ferrari di James Mangold.

Questo nuovo biopic su Enzo Ferrari si basa sul libro di Brock Yates Enzo Ferrari – L’uomo e la macchina e si svolge nell’estate del 1957. In questo periodo di tempo, la Ferrari affronta varie lotte, la società di corse che lui e sua moglie Laura hanno costruito sta andando a rotoli. Il loro matrimonio tempestoso ha già subito la morte del figlio, Dino, quando l’altro figlio di Ferrari, il dodicenne Piero nato da una storia d’amore avuta durante la guerra, ora vuole conoscere il suo posto nel mondo. Enzo lancia audacemente i dadi per per il futuro di tutti loro in un’unica gara, 1.000 miglia in tutta Italia, il brutale e famigerato Mile Miglia del 1957. Durante la pericolosa gara, Laura scoprirà segreti a lungo custoditi, le opportunità aumenteranno e svaniranno e i conducenti, come i figli surrogati, si spingeranno oltre il limite.

Hugh Jackman ha recentemente realizzato una performance tremendamente dinamica nel film originale della HBO Bad Education e ha davvero voglia di provare nuove strade dopo essersi lasciato alle spalle il ruolo di Wolverine, e non vediamo l’ora di scoprire come interpreterà la nostra icona italiana.