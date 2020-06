The Witcher Season 2: si riprende a girare dal 17 agosto

Per la gioia di tutte le fan, è tempo che Henry Cavill si rilassi nuovamente nella vasca da bagno. Netflix ha annunciato oggi che le riprese di The Witcher Season 2 riprenderanno il 17 agosto, dopo aver precedentemente chiuso a marzo a causa delle preoccupazioni di COVID-19 e del fatto che l’attore Kristofer Hivju è risultato positivo al virus. Ma sulla scia del Regno Unito che stabilisce nuove linee guida di produzione, Netflix ha deciso che è tempo di ricominciare le riprese, quindi la produzione riprenderà tra due mesi a Londra.

La serie fantasy si basa sulla saga di libri omonimi di Andrzej Sapkowski e il pubblico è stato colto di sorpresa quando la prima stagione di otto episodi è stata presentata in anteprima a dicembre 2019. La serie non ha avuto successo subito, ma è diventata presto un frequente binge-watch per gli spettatori durante le vacanze e la canzone Toss a Coin to Your Witcher, che cattura immediatamente, ha dato vita a una serie di meme.

La Season 1 ha offerto una linea temporale spezzata per raccontare la storia dei tre personaggi principali: il cacciatore di mostri Geralt di Rivera, interpretato da Henry Cavill, la Principessa Cirilla (detta Ciri) interpretata da Freya Allen e la maga Yennefer di Vengerberg interpretata da Anya Chalotra. Lo showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha promesso che la Stagione 2 avrà una struttura narrativa più semplice, e il finale della Season 1 ha anche fatto intuire che potremmo avere alcune puntate incentrate sulla backstory di Geralt.

Sicuramente finché in questo progetto sono previsti vari bagni di Geralt con Ranuncolo che canta sempre più canzoni, il pubblico sarà soddisfatto. Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale per l’uscita di The Witcher Season 2, ma sicuramente è prevista per il 2021, probabilmente un po’ più tardi rispetto a quanto era stato originariamente previsto, a causa di questo ritardo di cinque mesi nelle riprese.