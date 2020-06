Marcos Gaming collabora con la Baseline Ventures

L’organizzazione indiana di Esport, Marcos Gaming ha annunciato una partnership strategica pluriennale con la società di licenze sportive e di intrattenimento Baseline Ventures. L’accordo vedrà Baseline gestire tutti gli interessi commerciali per l’organizzazione e i suoi giocatori.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Marcos Gaming è stato creato a dicembre 2019, in seguito alla crescita dei giochi mobili nella regione. L’organizzazione ha raccolto una delle migliori prospettive della scena indiana PUBG MOBILE a quel tempo, un team noto come Zero Degree Esports. Nell’aprile 2020, l’organizzazione ha annunciato il suo ingresso in Call of Duty: Mobile con un altro pick-up del roster. La sua squadra PUBG MOBILE è ben nota nella regione e faceva parte della recente PUBG MOBILE Pro League Asia meridionale. L’organizzazione organizza anche un elenco in Free Fire .

Fondata nel 2014, Baseline Ventures è una società indiana che lavora nel settore dello sport e dell’intrattenimento con particolare attenzione alla gestione dei talenti, ai diritti dei media e alle licenze. La compagnia gestisce diversi importanti atleti indiani tra cui il campione del mondo di badminton PV Sindhu, il giocatore di snooker e biliardo Pankaj Advani, diversi importanti giocatori di cricket come Bhuvneshwar Kumar e Smriti Mandhana e due dei più famosi giocatori di squash dell’India Saurav Ghoshal e Joshna Chinappa. La società ha anche ottenuto molteplici accordi di sponsorizzazione per varie proprietà e squadre sportive, come le Indie Occidentali e le squadre nazionali di cricket dello Sri Lanka,MotoGP e Association of Tennis Professionals (ATP).

Vipin Nair, amministratore delegato e co-fondatore congiunto della società ha dichiarato:

Baseline come una delle principali società di marketing sportivo in India ha esperienza nel settore delle sponsorizzazioni sportive e reti con clienti e marchi in tutti i settori per attività di sponsorizzazione, su un quotidianamente. Considerando il fatto che i tornei e le squadre di Esport a livello globale attirano ora sponsor non tecnologici, riteniamo che sia il momento giusto per entrare nel panorama degli Esport in India, offrendo soluzioni di sponsorizzazione ai nostri clienti che vogliono raggiungere un nuovo set di pubblico target, es. esporta i fan.

La partnership è la prima nello spazio degli Esports indiano ed è la prima volta che una società di gestione sportiva affermata si avventura negli Esport. Nair ha ribadito la crescente popolarità dei titoli mobili e ha affermato che si è prestata molta attenzione alla regione dell’Asia meridionale, sia dagli editori che dai team affermati a livello globale. Questo a sua volta sta attirando sponsor globali nel mercato indiano degli Esports ed è indice di un approccio più professionale per l’intero settore.

Parlando specificamente dell’accordo con Marcos Gaming, Nair ha dichiarato: