The Last Of Us Part II: video mostra downgrade grafico rispetto al 2018

The Last Of Us Part II è sicuramente il titolo del momento, tra le enormi pubblicità ma, sicuramente più importante, il successo pulito e sicuramente meritato che ha ricevuto a seguito delle recensioni delle testate specializzate. Diversamente da quanto avvenuto nell’ennesimo episodio di review bombing su Metacritic.

Tralasciando effettivamente episodi che “lasciano il tempo che trovano”, qui siamo di fronte ad un’ evidenza che per fortuna non ha comunque intaccato il successo del gioco o, perlomeno, in maniera quantomeno minima. Il video posto in calce alla notizia, compara alcune scene del titolo, mostrandolo in versione “E3 2018” e quella definitiva. Si notano differenze nel dettaglio dei volti oppure l’illuminazione volumetrica che non crea ombre sugli oggetti o sui modelli dei personaggi. Le differenze sono chiaramente notabili ma ciò non rende il gioiello di Naughty Dog meno brillante, sotto alcun punto di vista.

Può essere sicuramente un fattore divisivo per una fetta di utenza, ma sicuramente è incontrastabile il successo più che meritato da parte di The Last Of Us Part II. Parla chiaro anche il fatto che abbia superato Animal Crossing New Horizons in UK, definendosi fin’ora il titolo con il più grande lancio della storia.