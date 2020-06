Mamba Out: in arrivo la web serie su Kobe Bryant

La morte improvvisa di Kobe Bryant in un incidente aereo, il 27 gennaio 2020, ha decisamente dato inizio ad anno pieno di eventi di carattere straordinario che hanno sconvolto l’intera popolazione mondiale. In ogni Paese ci si è stretti nel ricordo di uno dei cestisti più memorabili della storia del basket professionistico, e noi italiani, che siamo stati per un po’ suoi compaesani, ne abbiamo risentito in modo particolare. Chi in un modo, chi in un altro, in tanti hanno cercato di celebrare la memoria di Kobe, come gli utenti di NBA 2K21 che stanno chiedendo a gran voce che Bryant diventi il volto sulle copertine del titolo.

ClutchPoints ha invece deciso di commemorare il titolo finale di Kobe Bryant con un documentario in otto puntate sui Campioni del 2010, chiamato Mamba Out. Questo documentario conterrà interviste ai compagni di squadra di Kobe come Pau Gasol, Metta World Peace, Derek Fisher e altri delle squadre vincitrici del campionato. Mamba Out sarà disponibile per la visualizzazione su Instagram e YouTube.

Gli episodi 1 e 2 sono previsti per il 5 luglio.

Gli episodi 3 e 4 sono programmati per essere rilasciato il 12 luglio.

Gli episodi 5 e 6 sono previsti per il 19 luglio

Gli episodi 7 e 8 saranno programmati per il 26 luglio.

Bryant ha giocato 20 stagioni nella NBA, tutte con i Lakers, e consegnato cinque campionati NBA nella città di Los Angeles. Ha segnato in media 25 punti, 5,2 rimbalzi, 4,7 assist e 1,4 rubate a partita durante la sua illustre carriera di gioco della 1.346 in stagione regolare. Kobe Bryant è al quarto posto nella classifica dei punteggi migliori di tutti i tempi della NBA.