WB Games registra il dominio “Gotham Knights”

E’ di pochi giorni fa la notizia che Rocksteady e WB hanno registrato due nuovi domini, entrambi collegati a Suicide Squad. Da ormai 5 anni però, non si ha più notizie del Cavaliere Oscuro che appare nell’ultimo titolo targato Rocksteady, Batman Arkham Knight. Da allora, sia lo sviluppatore che il publisher sono rimasti completamente in silenzio ma, forse giungono buone nuove anche per Batman.

Infatti, a questo link, potete vedere come un ulteriore dominio sia stato registrato con il nome Gotham Knights. Rumor vari constatano l’idea che WB fosse al lavoro su un nuovo progetto riguardo il Cavaliere Oscuro e questo dominio potrebbe essere la risposta. Difficile che tale dominio appartenga in qualche modo a Suicide Squad, dato che quest’ultimo non compaia nemmeno nell’ URL. Approfittiamo per ricordarvi che WB Games farà parte del Fandome del 22 Agosto che vedrà vari contesti della DC e, perchè no, anche un’occhiata al settore videoludico dedicato ad esso. Rimanete con noi per saperne di più.