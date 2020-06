VENN sigla un contratto video triennale per il cloud con Blackbird

VENN ha concordato un accordo triennale con Blackbird e la sua piattaforma di editing e pubblicazione video cloud. La rete post-cavo che si rivolge al pubblico dei giochi ed esporta utilizzerà Blackbird per modificare e pubblicare in remoto contenuti video per piattaforme come Twitch , YouTube e Facebook , quando verrà lanciato ufficialmente a luglio.

L’accordo è stato mediato dal partner integratore di sistemi USA di Blackbird, ASG, con termini finanziari non divulgati.

Blackbird è stato utilizzato dalla società di Esports con sede a Londra, Gfinity , e più recentemente Riot Games ha utilizzato la piattaforma di editing video cloud per produrre contenuti in remoto durante la pandemia di COVID-19.

VENN è stata fondata nel 2019 dall’ex produttore di NBC e Riot Games, Ariel Horn e dall’ex dirigente di Vivendi, Ben Kusin, che ha raccolto un round di finanziamento da $ 17 milioni per lanciare il canale. Trasmetterà un mix di programmazione originale prodotta internamente e in collaborazione con creatori di contenuti e aziende.