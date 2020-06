Summer Game Fest: ecco i titoli mostrati all’evento

Il Summer Game Fest si è tenuto oggi con l’apertura di Jeoff Keighley e del primo titolo mostrato: Crash Bandicoot 4 It’s About Time, di cui potete già leggere qui nel dettaglio.

Questo era il primo di numerosi titoli che hanno mostrato il proprio potenziale. Crash è la novità più grossa in tutto ciò, ma altri titoli di stampo indie voglio dire giustamente la loro, quindi vediamo cosa ci propongono gli sviluppatori!

Serpent Showdown è il primo e si tratta di un 3D arena fighting game. Si potranno usare varie razze di serpenti in un’arena circolare e dotati di armi ed equip vario per combattere contro un altro giocatore.

Tri-Ger è uno shoot’em all vecchia svuola, pieno di colori e che si rifà alla scena degli arcade. Segue poi The Ground 2, gioco sportivo in 2D sullo street-basket.

The Artful Escape della Annapurna Interactive ed è un platform 2D che ci getta in un mondo coloratissimo e pieno di musica. Un gioco da tenere d’occhio sicuramente.

E’ il turno di Starbase, un MMO a tema spaziale in cui tutto è completamente distruttibile. Si potranno usare le proprie navi così come si potrà vagare liberamente col proprio alter ego. Un’idea sicuramente interessante.

Skate Story non è il tipico gioco di skateboard. Bensì impersoneremo uno skater che letteralmente entra nell’ underworld. Visiteremo nove diversi livelli sottostanti New York. Le ambientazioni sono molto suggestive ed incuriosice il nesso tra la storia e lo skateboarding.

Black Book si presenta con uno stile artistico davvero notevole e molto bello per gli occhi. Tratta di una giovane strega che ha appena ricevuto le conoscenze per le arti oscure. Il titolo è ambientato nel diciannovesimo secolo nell’Europa dell’est e affronteremo il viaggio con il protagonista all’interno del folklore slavo.

Drake Hollow è un survival da giocare in coop in cui dovremo costruire e difendere il villaggio per tenere al sicuro i Drakes. Inoltre fa il suo ritorno un titolo che ha fatto già parlare di sè. Ci stiamo riferendo a The Eternal Cylinder. Gioco molto curioso che si sta costruendo un nome grazie alla atipica avventura in cui si scappa da un cilindro gigante. Trovate il video dello streaming qui sotto.