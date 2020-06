Ghost of Tsushima entra in fase gold

Dopo avervi parlato attentamente di The Last of Us Part II nella nostra recensione ed editoriale, un’altra delle esclusive PlayStation 4 più attese è senza ombra alcun dubbio Ghost of Tsushima, titolo che raggiungerà ufficialmente gli scaffali dei negozi nella giornata del 17 luglio 2020 sull’ammiraglia Sony, pronta ad offrire le ultime produzioni più interessanti agli utenti in vista di PlayStation 5.

Ebbene, Sucker Punch ha da poco svelato che Ghost of Tsushima ha raggiunto la fase Gold, ciò significa che lo sviluppo del progetto è stato ultimato ed adesso l’azienda si occuperà di distribuire le copie nei negozi. Insomma, finalmente i lavori sulla produzione sono finalmente conclusi, ora i giocatori aspettano con trepidante attesa la data d’uscita per mettere le mani sul prodotto.

L’opera ci porta alla fine del XIII secolo, l’impero mongolo ha distrutto intere nazioni nella loro campagna di conquista dell’Oriente. L’isola di Tsushima è tutto ciò che sta tra il Giappone continentale e una massiccia flotta d’invasione mongola guidata dallo spietato e astuto generale Khotun Khan. Mentre l’isola brucia sulla scia della prima ondata dell’assalto mongolo, il guerriero samurai Jin Sakai è uno degli ultimi membri sopravvissuti del suo clan. È deciso a fare tutto il necessario, ad ogni costo, per proteggere il suo popolo e reclamare la sua casa. Deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno plasmato come guerriero per forgiare un nuovo cammino, il cammino del Fantasma, e condurre una guerra non convenzionale per la libertà di Tsushima.