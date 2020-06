Overwolf acquisisce CurseForge da Twitch

La piattaforma di app in-game, Overwolf ha annunciato di aver acquisito il sistema aggiuntivo e di gestione delle modifiche CurseForge dalla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, Twitch . Questo segna la seconda transizione dell’asset di CurseForge, originariamente creato dalla rete di siti Web di giochi Curse prima di essere acquisito dalla controllata Amazon Twitch nel 2016. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

CurseForge offre strumenti e servizi relativi alla costruzione e al caricamento di modifiche al gioco per giochi popolari come Minecraft . Overwolf intende staccare CurseForge dal client Twitch e distribuire invece il software come app desktop autonoma. Inoltre, la società ha dichiarato di “essersi impegnata a pagare il 50% in più agli autori di mod di CurseForge entro il 2022, senza interrompere i loro attuali flussi di entrate”.

Overwolf, con sede a Tel Aviv, ha raccolto finora $ 25 milioni di dollari dagli investitori, tra cui Marker, Intel Capital e Liberty Media. Nel 2018, la società ha collaborato con Intel per creare un fondo di investimento di $ 7 milioni per supportare gli sviluppatori di app di gioco competitivi .