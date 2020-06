Ready at Dawn entra a far parte della famiglia di Facebook

Ready at Dawn, il team di sviluppo di Andrea Pessino che anni fa ha realizzato The Order: 1886 per PlayStation 4, è stato acquisito da Oculus Studios, ovvero la società appartenente a Facebook. L’annuncio è stato divulgato su Twitter sia dallo studio che dall’azienda Oculus, che hanno commentato positivamente l’esito della trattativa.

Oculus Studios è specializzato nel realizzare titoli destinati ai visoriOculus Rift, Oculus Quest e Oculus GO e supponiamo che la nuova acquisizione possa portare la dovuta esperienza dato che ha già lavorato a giochi destinati alla realtà virtuale, Lone Echo, e di fatto lavorerà al sequel della sua IP come specificato nella FAQ ufficiale. La società ha anche affermato che per i prossimi anni ha già dei piani fantastici per la VR, ma non ha accennato ad altre possibili acquisizioni. Vi ricordiamo che Facebook Gaming ha trovato un accordo con Microsoft per la migrazione di Mixer sulla propria piattaforma.