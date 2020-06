Call of Duty Warzone: torna la coda a quattro giocatori

Con l’arrivo di una nuova settimana, Infinity Ward è pronta a girare la ruota delle modalità di Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Come al solito, lo sviluppatore ha annunciato quali saranno le novità che ci accompagneranno nei prossimi giorni e quali invece ci abbandoneranno fino a nuovo ordine. In merito al titolo battle royale, la modalità Realismo ha ceduto il posto al glorioso ritorno della coda a squadre di quattro giocatori, una delle preferite della comunità.

Per quanto riguarda invece Modern Warfare, abbiamo il debutto di ‘All or Nothing‘, modalità di gioco in cui i partecipanti ricevono solamente un coltello da lancio e una pistola scarica. L’obiettivo è esplorare velocemente la mappa alla ricerca di munizioni per essere il primo a ottenere 20 uccisioni. Questa settimana vedrà anche l’arrivo di ‘Face Off‘, una 3v3 in stile Gunfight, e anche ‘Chaos 10v10‘. Call of Duty Warzone è gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre Modern Warfare richiede l’acquisto ed è disponibile sulle stesse piattaforme. Ricordiamo che è da poco cominciata la Stagione 4 in entrambi i titoli, con nuovi contenuti e ricompense per i giocatori.