Nintendo Switch: Jeff Grub getta luce sui sette titoli EA in arrivo

Grazie all’EA Play 2020, andato in onda qualche giorno fa, sappiamo che Electronic Arts ha intenzione di portare ben sette titoli del proprio catalogo su Nintendo Switch entro i prossimi 12 mesi. Di questi, abbiamo la certezza che quattro sono FIFA 21, Lost In Random, Apex Legends e Burnout Paradise Remastered. Rimaniamo però in attesa di scoprire quali sono gli ultimi tre, e Jeff Grubb, noto reporter di VentureBeat che possiede grandi conoscenze del settore, ha un’idea molto precisa sulla loro identità.

Parlando al suo pubblico su Twitter, l’uomo ha dichiarato che il primo dei tre mancanti è una remastered di Need for Speed: Hot Pursuit, titolo del 2010 che verrà ricreato da Criterion Games (come già fatto per Paradise). Il secondo invece è Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, il bizzarro e colorato TPS multigiocatore. L’ultimo, infine, è un gioco ancora non annunciato di Velan Studios, che farà parte del programma EA Originals. A meno che Jeff Grubb non abbia sbagliato il tiro, questi dovrebbero quindi essere i sette titoli di Electronic Arts in arrivo su Nintendo Switch. Per scoprire se ha ragione, dobbiamo attendere ulteriori conferme da parte del publisher.