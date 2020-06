Cyberpunk 2077: annunciato il fumetto per settembre

Purtroppo, l’attesa per Cyberpunk 2077 è stata rimandata di un altro paio di mesi, e questo non fa che accrescere l’impazienza degli appassionati. Per mantenere vivo l’interesse verso l’opera e colmare l’ulteriore ritardo nel lancio, CD Projekt RED ha annunciato nelle ultime ore una collaborazione con Dark Horse per la pubblicazione di una serie di fumetti, ambientati nello stesso universo e chiamati Cyberpunk 2077: Trauma Team. La data di uscita dei quattro volumi pianificati è stata fissata per il 9 settembre 2020.

La storia dei fumetti è stata scritta da Cullen Bunn, autore di Spider-Man: Season One e The Damned. Come illustratore, invece, si è scelto di ingaggiare Miguel Valderrama, l’artista che ha collaborato nella realizzazione di Giants. La trama parla di Nadia, un membro dell’organizzazione internazionale nota come Trauma Team. La protagonista, l’unica sopravvissuta di una missione di salvataggio, viene ingaggiata assieme a un nuovo team per un compito ancora più pericoloso. Gli eventi della storia sono ispirati al mondo di Cyberpunk 2077, quindi possiamo aspettarci qualche riferimento agli elementi del gioco. Ricordiamo che il titolo di CD Projekt RED ha ora una nuova data di uscita, fissata per questo novembre.