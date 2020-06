The King’s Man Le Origini: ecco un nuovo trailer

Sono passati più di sei mesi da quando la Disney ha deciso di ritardare l’uscita di The King’s Man, l’attesissimo terzo episodio del franchise di spionaggio d’azione basato sul fumetto The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons. Ora 20th Century Studios ha pubblicato un nuovo trailer di The King’s Man, co-sceneggiato e diretto da Matthew Vaughn.

Il prequel in arrivo segue una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia mentre si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di persone. Ora, un uomo deve correre contro il tempo per fermarli. Lungo la strada, gli spettatori possono scoprire le origini della primissima agenzia di intelligence indipendente raccontate del regista Matthew Vaughn.

“Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.”

Ralph Fiennes interpreta uno dei personaggi principali insieme a Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Comprenderemo così come si sono svolti i fatti che hanno dato origine al mito dei Kingsman, in attesa di un eventuale sequel in cui forse riusciremo a ritrovare i nostri amati Eggsy, Harry e Tequila nella prossima avventura. Originariamente intitolato The Great Game il presule di Kingsman, The King’s Man, uscirà nei cinema il 18 settembre 2020.