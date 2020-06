Deadly Premonition 2: pubblicato il nuovo trailer “Welcome to la Carrè!”

Il publisher Rising Star Games (Thunderful) e gli sviluppatori di Toybox Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, seguito dell’action thriller uscito originariamente su Xbox 360 nel 2010 e successivamente su PlayStation 3 e PC qui in Europa (2013) fino alla versione Switch del 2019. Il filmato mostra la cittadina di Le Carré che, da come si vede, sembra non essere proprio il più tranquillo dei posti.

Il filmato mostra alcune attività che possono essere fatte nella città, e si intravede una fase in cui si spara a dei bersagli in un fiume. Lasciandovi qua sotto al filmato vi ricordiamo che Il ritorno dell’agente dell’FBI Francis Yorke Morgan è per il 10 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch.