Ghost Of Tsushima: ecco quanto peserà la patch al day one

Dopo avervi riportato che Ghost of Tsushima è entrato in fase gold, titolo in arrivo dal 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4, nelle recenti ore siamo venuti a conoscenza di alcune informazioni legate proprio alla produzione in questione. Ebbene, secondo a quanto riportato dalla fonte Twisted Voxel, quest’ultima ci informa sui contenuti e peso della patch che subentrerà al day one.

L’aggiornamento in questione dedicato a Ghost of Tsushima richiederà 7.7 GB di spazio sul vostro hard disk. Inoltre, l’update tende a risolvere alcuni bug non ancora noti e apporterà vari aggiustamenti sotto il profilo incentrato sulla localizzazione.