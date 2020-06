Kojima Production: aperto l’account Twitter anche in italiano

Qualche ora fa, sull’account ufficiale Twitter di Kojima Productions, è stato pubblicato un tweet che fa sapere che lo studio del noto game designer giapponese ha aperto ben 7 nuovi profili per sette lingue diverse, compreso l’italiano. Il primo tweet, che potete vedere in fondo alla notizia, dà il benvenuto ai propri fan, e fa sapere che ci sono news in arrivo.

Negli altri due tweet c’è un rimando al pre-order della versione PC (Steam ed Epic Games Store) di Death Stranding, che ricordiamo uscirà il 14 luglio, e un reminder per inviare le foto del gioco. Vedremo quale altre notizie arriveranno tramite questa nuova veste, ancora più globale, di Kojima Productions.