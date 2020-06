The Division 2: ecco il trailer per l’inizio della stagione 2

Da oggi 23 giugno è disponibile la stagione 2 “Retaggio di Keener” di The Division 2. Per l’occasione, Ubisoft ha deciso di pubblicare un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che fa una panoramica di quello che ci sarà, con eventi stagionali, attività ingame settimanali, eventi globali, league e molto altro.

Ricordiamo che per giocare la stagione 2 bisogna possedere (e aver terminato) l’espansione Warlords of New York, e raggiunto il livello 40. Tra le ricompense che si vedono nel filmato pubblicato ci sono:

Trappola Riparatrice (Variante Abilità)

Vile (Equipaggiamento Speciale)

Mantide (Arma Speciale)

Protocollo Eclissi (Set di Equipaggiamento)

In più si può vedere tutto il calendario della stagione, che terminerà il 15 settembre.