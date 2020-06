Acer presenta i nuovi PC da Gaming

In occasione della conferenza stampa online [email protected], Acer annuncia

nuovi importanti aggiornamenti per quattro dei suoi celebri notebook gaming: Predator Helios700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 e Nitro 7. I nuovi modelli aggiornati portano novità entusiasmanti su tutta la gamma, dando ai giocatori di tutti i livelli nuove emozioni. I nuovi notebook ora includono gli ultimi processori Intel Core Serie H di decima generazione per prestazioni di livello desktop. La GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER o RTX 2070 SUPER offre le prestazioni necessarie per visualizzare le immagini su display con frequenze di aggiornamento elevate, così da fruire di effetti visivi senza blur anche nei giochi AAA più esigenti.

Per ottenere dai notebook le massime prestazioni e mantenere una temperatura ottimale, Acer ha adottato design termici migliorati, nuove tecnologie di raffreddamento e heat pipe aggiuntivi. Predator Helios 700 – Un notebook che può rimpiazzare il desktop Il Predator Helios 700, con l’iconica tastiera scorrevole HyperDrift, offre un processore Intel Core i9-10980HK o i7-10875H overcloccabile di decima generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER o RTX 2070 SUPER. La gestione termica è stata notevolmente migliorata grazie a una nuova soluzione termica chiamata Predator PowerGem, inclusa in tutti i modelli con processore Intel® Core™ i9. PowerGem è un materiale speciale con una conduttività termica 3,83 volte maggiore rispetto al rame, permigliorare l’efficienza con cui il calore viene espulso dal notebook.

Tutti i modelli includono tre heat pipe in rame, la tecnologia Acer CoolBoost, una camera di vapore e due ventole 3D AeroBlade di quarta generazione progettate su misura. Gli aggiornamenti per incrementare le prestazioni includono una memoria più veloce da 2.933 Hz (max 64 GB), una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva (per un totale di due) e il più recente Killer DoubleShot Pro (Wi-Fi 6 AX1650i wireless ed E3100G Ethernet) per garantire alle applicazioni critiche la priorità nell’uso della larghezza di banda. Le veloci unità SSD PCIe NVMe PCIe in RAID 0 erogano i dati alla velocità della luce, e i giochi ruggiranno sul bellissimo display IPS da 17,3 pollici FHD da 144 Hz dell’Helios 700 con tecnologia NVIDIA G-SYNC. La tastiera con retroilluminazione RGB tasto per tasto e sistema anti-ghosting è stata aggiornata e sfrutta interruttori meccanici MagTek per i tasti WASD oltre ad una serie di nuovi tasti per i

giochi di corse che offrono una maggiore precisione. Presentano una curvatura di 1,5 mm che consente ai giocatori di effettuare movimenti più precisi nel gioco. I giocatori possono scambiare i tasti WASD standard sulla tastiera con i tasti MagForce e con quelli da corsa inclusi, scegliendo il set più adatto al titolo a cui stanno giocando. Quindi i giocatori potranno utilizzare l’app Predator Sense o premere il tasto di scelta rapida P3 per regolare l’illuminazione e il punto di attivazione dei tasti.

Predator Helios 300 – Potente e ricco di funzionalità

Il celebre Acer Predator Helios 300 offre ottime prestazioni. Disponibile con gli ultimi processori Intel Core serie H di decima generazione, GPU NVIDIA® GeForce® RTX 2070 overcloccabile con Design Max-Q e un display da 15,6 pollici IPS FHD da 240 Hz con overdrive da 3 ms, il nuovissimo Helios 300 consolida la sua reputazione di unico notebook gaming potente e ricco di funzionalità, a prezzi accessibili. Supporta inoltre un massimo di 32 GB di memoria DDR4 da 2.933 MHz, due SSD PCIe NVMe in configurazione RAID 0 e un disco rigido da 2 TB, per garantire la velocità e lo spazio di archiviazione necessari per conservare grandi librerie di giochi e film AAA. DTS:X Ultra Audio offre un audio surround a 360 gradi di fascia alta che permette di sperimentare un’esperienza sonora realistica e di migliorare le prestazioni audio complessive e la gaming experience. Con le cuffie, offre un’autentica esperienza audio che consente di ascoltare i suoni come devono essere, vicini o lontani, e dispone di modalità audio specificamente ottimizzate per i diversi generi di gioco (strategia, RPG o FPS). La tecnologia di raffreddamento personalizzata di Acer garantisce che il dispositivo funzioni sempre a una temperatura ottimale. Il notebook è dotato di due ventole, inclusa una AeroBlade 3D di quarta generazione, che riduce il rumore e aumenta il flusso d’aria, e la tecnologia Acer CoolBoost, che consente di regolare manualmente la velocità di rotazione delle ventole per garantire che le aree critiche ricevano un raffreddamento continuo. Sono incluse anche griglie di aspirazione ed espulsione dell’aria in posizioni strategiche.

Predator Triton 300 – Ideale per i giocatori e i content creator

Il potente e sottile notebook gaming Acer Predator Triton 300 offre un processore Intel Core serie H di decima generazione, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 2070 con Design Max-Q e frequenza di aggiornamento del display a 240 Hz. Il display da 15,6 pollici IPS FHD offre anche un tempo di risposta di 3 ms, una luminosità di 300 candele al metro quadro e copre il 100% dello spettro sRGB, confermandosi l’ideale sia per i giochi che per la creazione di contenuti. Supporta inoltre fino a tre SSD M.2 (uno PCIe, due combo), offrendo l’abbondanza di spazio di archiviazione e l’elevata velocità di trasferimento dati che i giocatori desiderano. Il design termico avanzato del dispositivo include ora tre heat pipe, un sistema di raffreddamento a doppia ventola (una di metallo AeroBlade 3D di quarta generazione), la tecnologia CoolBoost e prese d’aria di aspirazione e fuoriuscita strategicamente posizionate. Tutte queste prestazioni sono racchiuse in un telaio metallico sottile e leggero che ha uno spessore di soli 19,9 mm e unpeso di 2,1 kg, facilitando il gioco in movimento.

Nitro 7 – Elegante design in metallo per il Gaming on the Go Il nuovo Acer Nitro 7 è un’altra opzione per i giocatori che cercano portabilità. L’elegante scocca

in metallo ha uno spessore di soli 19,9 mm, un peso di 2,5 kg ed offre un processore Intel Core serie H di decima generazione e GPU fino alla GeForce RTX 2060. Con un massimo di tre slot per SSD M.2 ad alta velocità fino a 1 TB in configurazione RAID 0, fino a 32 GB di memoria DDR4 2933 Killer Ethernet E2600 e Intel® Wi-Fi 6, i tempi di caricamento e risposta dei giochi sono incredibilmente veloci. Il design termico di Nitro 7 include due ventole, quattro griglie di aerazione e la tecnologia Acer CoolBoost

, che si può attivare mediante NitroSense per aumentare la velocità di rotazione della

ventola del 10% e il raffreddamento CPU/GPU del 9% rispetto alla modalità automatica. Oltre alle prestazioni che questa soluzione consente, è inoltre disponibile un display IPS FHD antiriflesso da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 3 ms per immagini nitide e un gameplay fluido e privo di blur.