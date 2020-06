Foundation: ecco il trailer della serie tv ispirata ai romanzi di Asimov

“Adattamento della saga letteraria il Ciclo delle Fondazioni, firmata del padre della fantascienza, Isaac Asimov. Hari Seldon, lo psicostoriografo più prestigioso dell’Impero Galattico scopre dai suoi studi che l’Impero è destinato a decadere e decide di preservare lo scibile umano e galattico inviando un gruppo di scienziati sul pianeta Terminus per avviare un gigantesco progetto noto come Enciclopedia Galattica per dare una guida alle generazioni che verranno.”

Arriva finalmente il, la nuova serie tv targata Apple che si ispira ai romanzi dello scrittore Isaac Asimov. La serie era già in produzione, ma a causa della pandemia di Covid-19 tutto è rimasto fermo per parecchi mesi. Non è ancora stata data comunicazione ufficiale dell’uscita della prima stagione di Foundation, ma speriamo di poterlo vedere entro il 2021.

