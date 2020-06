Dead by Daylight: da oggi l’evento per il quarto anniversario

Con Dead by Daylight eravamo rimasti il mese scorso con i contenuti di Silent Hill arrivati nel titolo di Behaviour Interactive. Da oggi invece si celebra la quarta candelina del survival horror, e per festeggiare l’evento arrivano nuovi eventi all’interno del gioco.

Tra di questi la nuova meccanica “The Anniversary Crown” e tante nuove ricompense per i login che verranno effettuati in queste due settimane. L’evento infatti durerà dal 23 giugno al 7 luglio. Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli in merito. Qui sotto potete invece vedere il trailer dell’evento.