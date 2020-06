The Spongebob Movie Sponge on the Run in arrivo nel 2021

È stato annunciato oggi che The Spongebob Movie: Sponge on the Run lascerà perdere i cinema in favore di una uscita sulle piattaforme on demand nel 2021. Il primo film SpongeBob interamente in CGI originariamente sarebbe dovuto arrivare nelle sale a maggio e fu poi rimandato al 7 agosto. Ora la notizia che il film tanto atteso sarà presentato in anteprima sui servizi di noleggio digitale premium all’inizio del 2021.

Mentre molte persone non stavano più nella pelle nell’attesa di vedere The SpongeBob Movie: Sponge on the Run sul grande schermo, un rilascio su piattaforme on demand sembra una scommessa più sicura in questo momento. Il ritorno al cinema sta avvenendo con molte garanzie sul rispetto delle norme di sicurezza, ma non è chiaro se le persone saranno disposte ad andare. Marc DeBevoise, amministratore delegato digitale, ViacomCBS e presidente e amministratore delegato, ViacomCBS Digital, ha affermato:

“Siamo felici di dare ai bambini e alle famiglie un meritato passaggio in ogni modo possibile, e l’uscita su piattaforme on-demand della nuova avventura di SpongeBob, e mettere tutte le stagioni della serie TV su CBS All Access sono due dei modi migliori che tu possa pensare per immergerti nell’ottimismo e nella gioia che questo personaggio formidabile rappresenta.”

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run trova il personaggio principale in qualche guaio mentre il suo amato animale domestico Gary sonnecchia. SpongeBob, insieme al suo migliore amico Patrick Star, finisce in un’avventura che li mette in contatto con alcuni dei migliori personaggi di Bikini Bottom. Devono anche fare un viaggio a La Città Perduta di Atlantic City nel tentativo di riportare a casa Gary. Non è stato ancora annunciato esattamente quando The SpongeBob Movie: Sponge on the Run sarà disponibile, finora, sappiamo solo che accadrà all’inizio del 2021.

Se siete fan di SpongeBob, potete divertirvi anche con SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated di cui potete trovare qui la nostra recensione.